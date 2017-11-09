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Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о планах баллотироваться на выборах президента России в грядущем году, заявила, что поддерживает санкции против России, которые ввели Соединенные Штаты, однако полагает, что россияне не должны страдать из-за них. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал CNN.

Собчак считает, что РФ ответственна за сложившиеся "ужасные" международные отношения. "Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым – украинский", — заявила она в интервью телеканалу CNN.

При этом, отметила телеведущая, Штаты должны разделять в своей санкционной политике российские власти и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — отмечает она.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте следующего года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила, что собирается участвовать в выборах и позиционирует себя как кандидата "против всех".