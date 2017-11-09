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В Колумбии была конфискована рекордная партия кокаина весом 12 тонн. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

Он отметил, что никогда с момента начала борьбы с наркотрафиком более 40 лет назад стражам порядка не удавалось конфисковать такое количество наркотиков.

Согласно данным СМИ, операция называлась "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия кокаина принадлежала одной из самых крупных банд страны "Клан залива".