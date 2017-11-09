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Ученые доказали, что древние жители Алтая не ели рыбу

, ИА "Амител"
По какой причине местное население избегало употребления рыбы, пока неизвестно

Фото: sxdrc.org

Ученые Центра по изучению климата, окружающей среды и хронологии Королевского университета Белфаста (Великобритания) и Алтайского госуниверситета пришли к выводу об отсутствии в рационе древних алтайцев рыбы. Об этом со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" пишет "Интерфакс".

К таким выводам ученые пришли на основе изучения так называемого "пресноводного резервуарного эффекта", который проявляется в том, что археологические образцы при радиоуглеродном анализе кажутся древнее, чем на самом деле, за счет привнесения более "старого" радиоактивного изотопа углерода С-14 из пресноводных источников.

"В костях человека погрешность может колебаться вплоть до тысячи лет", — отмечает издание. В результате подводного фотосинтеза растения и водоросли насыщаются этим углеродом, который потом передается вверх по пищевой цепочке моллюскам, рыбам, водным млекопитающим и далее — к наземным животным, потребляющим водную пищу, и человеку.

"Такой углерод может содержать даже глиняная посуда, сделанная с добавлением костей рыб и моллюсков в качестве примеси", — говорится в сообщении. В целом было проанализировано около 160 образцов. Кроме того, привлекались данные из предыдущих исследований. Выяснилось, что резервуарные эффекты очень широко распространены в Евразийских степях.

Также установлено, что кости человека из памятников, расположенных на Алтае и в Минусинской котловине в Красноярском крае, не показывают этой погрешности. "В случае с Минусинской котловиной не ясно, включала ли диета людей рыбу. Люди с Алтая почему-то рыбу не ели. Современная же рыба из сибирских рек, например, из Катуни, дает очень большую резервуарную погрешность", — цитирует издание научного сотрудника британского центра Светлану Святко.

Напомним, что ранее специалисты Института археологии и этнографии нашли подтверждение гипотезы о том, что первобытные люди начали осваивать Сибирь около 800 тысяч лет назад. Заселение Сибири произошло в ходе первой волны миграции древнейших людей — "человека прямоходящего" — из Африки, которая началась около 2 млн лет назад.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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