Фото: kbrria.ru

Котелок с наркотиками изъяли сотрудники ППС в Бийске у 39-летнего местного жителя.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, за помощью в полицию обратилась пожилая бийчанка, сообщившая, что ее взрослый внук находится в неадекватном состоянии.

"На момент визита полицейских состояние хозяина действительно было не совсем адекватным, но пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения он категорически отказался", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Во время осмотра его квартиры полицейские нашли металлический котелок с жидкостью коричневого цвета и растительной массой. Выяснилось, что зелье содержит 22 грамма марихуаны и 0,82 грамма гашишного масла.

По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.