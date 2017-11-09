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Полицейские задержали в Третьяковском районе 26-летнего парня по подозрению в краже из магазина 12 тысяч рублей и 33 сотовых телефонов, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что преступление было совершено в ночь на 2 октября в селе Староалейское. Молодой местный житель взломал три входные двери, проник в магазин электроники и похитил оттуда сотовые телефоны с деньгами. Общая сумма ущерба, который был причинен владельцу торговой точки, составила 130 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили причастность подозреваемого к краже. Молодой человек не стал отрицать свою вину.

Стражи порядка нашли 14 телефонов дома у задержанного и изъяли их. По словам парня, три телефона он сбыл в Барнауле, еще 16 выбросил в реку Алей, а похищенные деньги потратил на личные нужды.