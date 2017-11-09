Фото: tonybear.pro
Цены на соль в России до конца текущего года могут вырасти на 10%, сообщают "Известия", уточняя, что причиной удорожания станет дефицит вагонов для ее перевозки.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Руспродсоюза" Алексей Тюник рассказал, что отечественные поставщики в данный момент уже сократили отгрузки торгующим организациям по причине дефицита вагонов для перевозки соли.
"Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции", — предупредил представитель "Руспродсоюза".
Комментарии
Веская причина(((((
"так вот, ходют слухи, будто всё подорожает, а особенно паваренная соль" (с) Высоцкий
"Нет ничего нового под солнцем" (с) Библия, притчи царя Соломона.
Вагонов не хватает у кого-то, а соль дорожает всей стране. Упыри управляют экономикой.
Куда смотрит генеральная прокуратура!!! ах, да ини же сами (чайки) владельцы данного бизнеса
Бизнес по русски. Сидят в одном курятнике и не могут договориться, типа, с РЖД
Про новый шелковый путь из Китая ,помню, красиво рассказывали, а сами у себя соль схлебом вывезти не можем.
Тратил на соль 5 рублей в месяц, буду тратить 5,5. Хана семейному бюджету.
9.11.2017 11:02
- гость -
Да дело то не в этом! Просто Чайки решили поболее заработать.