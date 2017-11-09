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Цены на соль в России до конца текущего года могут вырасти на 10%, сообщают "Известия", уточняя, что причиной удорожания станет дефицит вагонов для ее перевозки.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Руспродсоюза" Алексей Тюник рассказал, что отечественные поставщики в данный момент уже сократили отгрузки торгующим организациям по причине дефицита вагонов для перевозки соли.

"Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции", — предупредил представитель "Руспродсоюза".