Четверг, 9 Ноябрь, 12:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Вы довольны работой полиции?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,25
€ 68,7
419633
12°
Обь
98см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Алтайская вода стала лучшим товаром России

, ИА "Амител"
Первая на Алтае вода для детей вошла в список 100 лучших товаров России

В выборе детского питания мы особенно внимательны к составу, качеству и бренду, потому что для детей мы хотим покупать только полезные и безопасные продукты, созданные по самым новым и современным стандартам и технологиям.

Барнаульская водяная компания – эксперт в области качества питьевой воды. С 2001 года компания производит полезную питьевую воду высшей категории качества, а в 2016 году специально для детей с первых дней жизни компания выпустила воду "Легенда жизни" Детская".

В течение двух лет компания тщательно готовилась к новому продукту. БВК модернизировала линию водоподготовки, расширила производственные площади, провела множество лабораторных испытаний в Москве и успешно прошла государственную регистрацию продукта.

Благодаря современному оборудованию, высокой квалификации технологов компании впервые на Алтае появилась детская вода, способная успешно конкурировать по качеству, безопасности и пользе с известными федеральными брендами.

Вода "Легенда жизни" Детская":

  • Содержит все необходимые для здоровья детей микро- и макроэлементы. В отличие от других известных марок, в составе "Легенды" есть суточная норма йода, недостаток которого остро ощущается в нашем регионе.

  • Рекомендована медиками с первых дней в жизни. 180 литров воды каждый месяц использует КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края".

  • Подходит для питья, приготовления молочных смесей и каш. Вода не меняет их строго заданный состав.

  • Выпускается в удобном объеме 5 л, 1 л, 0,33 л.

Эксперты по достоинству оценили качество и пользу детской воды от БВК. В июле 2017 года "Легенда жизни" Детская" получила золотую медаль конкурса "Лучший алтайский товар года". 8 ноября 2017 г. "Легенда" стала победителем федерального этапа конкурса Программы "100 лучших товаров России". Комиссия отметила вклад главного специалиста по качеству Ольги Варнавской почетным знаком "Отличник качества".

Заказать бесплатную доставку воды "Легенда жизни" Детская" возможно любым удобным способом:
На сайте www.777-777.org (онлайн-заказ работает для жителей Барнаула, Новоалтайска)
По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
Whatsapp: +79039957222
Telegram: @legendalifebot (для жителей Барнаула и Новоалтайска)
В Водомаркете (г. Барнаул, Павловский тракт, 156, ГМ “Лента”)
В магазине-салоне “Легенда жизни” (г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
12:47
Военные, погибшие в жуткой аварии на Алтае, недавно вернулись из Сирии 0
12:34
Будущие губернаторы в рамках учений легли под колеса БТР 0
12:24
Губернатор Карлин обсудит развитие человеческого капитала в Челябинске 1
12:14
Александра Калягина возмутило неуважение властей к деятелям культуры 3
12:04
Полет нормальный: отопительный сезон в Барнауле проходит в штатном режиме 1
12:00
Алтайская вода стала лучшим товаром России 0
11:49
Путин назвал национальный приоритет страны в XXI веке 3
11:34
Власти Алтайского края оспорили выводы "кудринцев" о проблемах в регионе 14
11:30
Новый год к нам мчится: главный Дед Мороз страны приедет в Барнаул 0
11:24
Алтай вошел в топ-30 регионов по объему рынка легковушек с пробегом 1
11:21
Группа КняZz выступит в Барнауле с презентацией нового альбома 0
11:11
Госрегулирование цен на хлеб и молоко предложили ввести в России 3
11:02
Зарплаты жителей Алтайского края за 9 месяцев выросли на 7% 12
10:51
Объем аварийного жилья в России не изменился за пять лет 0
10:43
Мощный армейский внедорожник "Тигр" продают в Барнауле за 5,4 млн рублей 5
10:40
Барнаульцы услышат песни группы "Кино" в исполнении симфонического оркестра 3
10:33
Долг россиян за отопление вырос до 184 миллиардов рублей 6
10:26
В Париже билеты на показ "Матильды" раскупили за два часа 6
10:22
"Дом Деда Мороза" из Великого Устюга откроется в Барнауле в январе 0
10:12
Названа причина пожара в барнаульской типографии 0
10:02
Цены на соль в России могут резко подскочить до конца года 9
09:52
Алтайские полицейские задержали похитителя более 30 сотовых телефонов 0
09:38
Ученые доказали, что древние жители Алтая не ели рыбу 10
09:29
Котелок с наркотиками изъяли у неадекватного бийчанина 12
09:17
Крупнейшую в истории страны партию кокаина конфисковали в Колумбии 3
09:08
Загоревшееся административное здание в Барнауле тушили 30 человек 3
09:00
Тест: "О, спорт! Ты – жизнь!" 5
08:59
Собчак поддержала американские санкции против России 91
08:41
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 ноября 0
08:19
США выделят 4,6 млрд долларов на "противодействие" России в Европе 3
08:04
Тепло нашего дома: как согреться сибирской зимой 13
07:48
Тату-студия нового формата Black&White Ink открылась в Барнауле 37
07:34
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 10
07:19
Хотим или нет, а надо: в Барнауле реанимировали вопрос о новом полигоне ТБО 27
07:03
Дом с бассейном, купелью и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб. 8
06:48
Без крыши и стен: самый необычный отель в швейцарских Альпах 7
06:32
Все гениальное – просто: подборка удивительно удобных вещей 9
06:17
Ураганный ветер и плюсовую температуру ожидают в Алтайском крае 9 ноября 0
06:01
А король-то голый: как барнаульский парк "Изумрудный" обретает новый вид 10
05:27
Совет законодателей не одобрил, но и не запретил увеличение налога на жилье 14
04:52
Мемориал с ошибкой торжественно открыли в Ленинградской области 6
03:01
Самая богатая женщина России Елена Батурина стала еще богаче 10
02:01
17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем 0
01:02
Желтая разметка появится в регионах, где часто идет снег 1
00:44
Валерий Газзаев присоединился к движению Putin team 3
23:48
Названа примерная дата появления электронных трудовых книжек 2
23:34
Депутаты предложили сократить число машин со спецсигналами 1
23:15
Госдума единогласно приняла закон о "прожиточном МРОТе" для населения 7
22:40
Муж сотрудницы МВД убил сына, чтобы "избавить ее от хлопот" 1
22:11
Двое жителей Алтая осуждены за убийство мужчины в баре и кражу коровы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.