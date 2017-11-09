"Дом Деда Мороза" из Великого Устюга и лицензионный театр ростовых кукол "Смешарики" порадует детей краевой столицы новым новогодним представлением "Дед Мороз и Смешарики". Мероприятие пройдет 4 января в ДК "Сибэнергомаш".

Как рассказали организаторы, представление создано на основе и по мотивам популярнейшего мультсериала "Смешарики", который, несомненно, является одним из лидеров рынка мультипликации в России.

"Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными приключениями, наши маленькие зрители узнают всё о настоящей дружбе и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями – Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и, конечно, Дедом Морозом", — рассказали в агентстве "ТриГрупп".

Детей до пяти лет без предоставления места будут пускать бесплатно. Все подробности можно узнать в группе мероприятия.