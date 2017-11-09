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Причиной пожара в здании типографии в Октябрьском районе Барнаула, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на четверг, 9 ноября. В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали подробности случившегося. Здание, где произошло возгорание, находится на улице Клубная Гора в районе поселка Восточный.

"В результате пожара пострадала типография, кровля на площади около 180 квадратных метров", — отметил представитель экстренного ведомства.

"В результате пожара никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", — добавил собеседник.