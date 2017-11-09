Показ фильма "Матильда" вызвал неожиданный ажиотаж в Париже на Неделе российского кино.

Как сообщает РИА "Новости", билеты на сеанс 8 ноября раскупили за два часа с открытия продаж. А у входа в кинотеатр собрались люди, которые надеялись на лишний билетик. Из-за большого числа желающих организаторам понадобилось время, чтобы найти стулья для всех зрителей.

Скандальный фильм "Матильда" Алексея Учителя открыл пятнадцатую Неделю российского кино "Взгляд из России", которая проходит в столице Франции.

Фестиваль продлится до 14 ноября. Зрителей ждут показы "Нелюбви" Андрея Звягинцева, "Аритмии" Бориса Хлебникова, "Карпа отмороженного" Владимира Котта и еще около десятка фильмов.