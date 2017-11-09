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Долг за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ достиг в России к 1 октября 184 миллиардов рублей, что почти на 13 миллиардов больше, чем перед началом отопительного сезона в 2016 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

По мнению экспертов, рост долга в первую очередь связан с задержкой передачи платежей, которые у населения собрали управляющие компании. При этом, согласно оценке правительства, в текущем году уровень подготовки регионов к зиме намного выше, а количество аварий снизилось на 40%. Несмотря на задержки платежей, к отопительному сезону система в целом готова.

Издание уточняет, что среди должников за отопление лидирует Центральный федеральный округ. При этом размер задолженности там начал снижаться. К сентябрю текущего года он сократился до 53,2 млрд (против 54,7 млрд в 2016-м). Также значительные долги были накоплены в Сибирском федеральном округе (размер долга вырос с 10,4 млрд до 14,6 млрд рублей). В Дальневосточном федеральном округе задолженность увеличилась с 14,7 млрд до 15,6 млрд рублей.

По словам вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. В Минстрое отметили, что около 100% коммунальной инфраструктуры готово к зиме. Лучшие результаты были достигнуты и за счет того, что субъекты на эти нужды выделили муниципалитетам больше денег: 143,6 млрд рублей в 2017 году. Общее финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду составит 182,9 млрд рублей, добавили в Минстрое.

Издание подчеркивает, что долг наиболее проблемных регионов не очень велик. Например, в Забайкальском крае, где в течение года уже дважды объявляли режим ЧС, за топливо задолжали лишь 1,2 млрд рублей, при этом в течение года сумма почти не изменилась.

Представители Минстроя неоднократно отмечали, что значительную часть долга составляют платежи, которые УК уже собрали с населения, но не передали ресурсоснабжающим организациям.

Собеседники издания подчеркнули, что платежи также задерживает и население, однако они выразили уверенность, что проблем не будет, несмотря на все трудности с отоплением.

В заключение издание со ссылкой на данные Минстроя написало, что степень готовности жилфонда к отопительному сезону составляет 99,7%, котельных — 99,6%, теплосетей — 99,7%. Растущие долги не должны повлиять на температуру в домах, однако они являются показателем системных проблем в ЖКХ, которые можно решить только путем усовершенствования принципов работы системы коммунального хозяйства.