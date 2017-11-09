18 февраля в краевой столице состоится концерт группы КняZz, на котором музыканты презентуют свой новый альбом "Узники долины снов". Зрителей ждут известные композиции команды и бессмертные хиты легендарной группы "Король и Шут". Мероприятие пройдет в клубе "Фараон", начало в 18:00.

Напомним, что "Узники Долины Снов" — новый альбом исполнителя КняZz, релиз которого официально состоялся в конце мая 2017 года. Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия или в сообществе "ТриГрупп".