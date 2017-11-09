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Мощный армейский внедорожник "Тигр" продают в Барнауле за 5,4 млн рублей

, ИА "Амител"
Отмечается, что автомобиль с объемом двигателя 5,9 литра можно "широко использовать в народном хозяйстве"

Фото: avito.ru

Армейский внедорожник ГАЗ 233001 "Тигр" с двигателем объемом 5,9 литра выставили на продажу в Барнауле за 5,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Машина выполнена на базе шасси специального транспортного средства семейства "Тигр", серийно выпускаемых для силовых структур. Использование технологий, изначально предназначавшихся для высокопроходимой, многоцелевой военной машины.
Данная модификация машины является самым мощным и обладающим самой высокой проходимостью внедорожником среди подобных машин этого класса", — подчеркивает автор объявления.

Также продавец указывает, что автомобиль можно широко использовать в народном хозяйстве и для личных нужд.

"Тигр" способен передвигаться с высокой скоростью по дорогам с хорошим покрытием, а также проезжает там, где вообще нет никаких дорог.

На кузове установлены две лебедки — спереди и сзади, салон обтянут кожей, установлены сиденья с электроприводом и подогревом, климат-контроль, телевизор, акустика.

Пробег автомобиля составляет 22 тысячи километров. Год выпуска — 2010. Коробка передач — механическая, полный привод.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.11.2017 10:51
- гость -

броню с него можно снять? может быть проходимость при этом улучшится

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9.11.2017 10:53
Саныч

это гражданская версия, на ней нет брони.

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9.11.2017 11:20
- гость -

ну да, 22 000 км за 7 лет. Сколько он топлива сжирает, больше и не наездишь. Так, поставить на даче, чтобы телевизор был

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