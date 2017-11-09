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Свыше 11 миллионов квадратных метров жилья считается аварийным в России. Данный показатель остался неизменным за последние пять лет, несмотря на реализацию программы по расселению, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Известия".

В Минстрое темпы ветшания объясняют тем, что множество домов в стране построили еще в середине XX века. "Отчасти сдерживать распространение проблемы помогает капремонт", — цитирует агентство материал.

Данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о количестве аварийного жилья подтверждают в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Согласно данным организации, в 2012-2017 годах были признаны аварийными дома площадью 10,91 миллиона квадратных метров. Лишь в 2017-м — 1,01 миллиона квадратных метров. Больше всего в 2014-м и 2015-м - 2,6 миллиона и 2,5 миллиона квадратных метров соответственно.

Отмечается, что с 1 января 2015 года по 1 сентября текущего года в рамках реализации программы расселения аварийного фонда в РФ переселили свыше 655 тысяч человек, а площадь расселенного жилья составила более 10 миллионов квадратных метров.