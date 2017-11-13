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, ИА "Амител"
Как качественные окна облегчают жизнь новоселам

Сегодня на строительном рынке Барнаула сложилась довольно плотная конкуренция среди застройщиков. Покупательская способность в регионе не дает больших возможностей для формирования предложений в различных классах жилья — основной массив первичного рынка находится в сравнимом диапазоне цен. В таких условиях большое значение имеют отдельные детали, важные для потребителя. Одной из них являются окна будущего дома.

Новым трендом в строительстве является увеличение размеров окон в сочетании со специальным архитектурным стеклом, которое играет значительную роль в построении облика здания. Отличить его можно по цветовому оттенку и зеркальному эффекту. Такое стекло имеет повышенные солнцезащитные свойства. Полностью от солнца оно, безусловно, не спасет, однако ощутить эффект будет возможно. Помещение будет нагреваться меньше, тем самым и затраты на охлаждение сократятся. Кроме того, высокие отражающие свойства архитектурного стекла обеспечивают конфиденциальность в светлое время суток и зрительный комфорт. Также оно способствует меньшему выгоранию предметов интерьера.

"Сегодня мы используем архитектурное стекло Stopsol Phoenix Clear производства AGC в ЖК "Тетрис" на ул. Димитрова, 126. Оно дает объекту яркий и интересный внешний вид, оживляет архитектуру", — рассказала директор ООО "ИСК "Алгоритм" Ксения Белоусова.

 

Теперь попробуем взглянуть на вопрос остекления квартиры глазами будущих жильцов. Каждый хочет, чтобы все в его квартире было сделано качественно. За этим словом обычно скрывается требование к теплу, звукоизоляции, удобству использования и внешнему виду.

"В выборе подрядчика для установки окон на наших объектах для нас важен опыт и профессионализм компании, поэтому преимущество мы отдали одному из лидеров этой отрасли в нашем регионе – инжиниринговой компании "Венталь" (ГК "АКТО"). Данный выбор обеспечил нам не только качественное выполнение работ, но и эффективное гарантийное обслуживание изделий", — прокомментировала Ксения Белоусова.

Одним из важных составляющих любого окна, которое должно обеспечить соответствие изделия указанным выше ожиданиям, является использование качественного профиля. "ИСК "Алгоритм", несмотря на то, что на рынке существует множество дешевых аналогов, делает выбор в пользу качественного немецкого профиля REHAU, который давно зарекомендовал себя на мировом рынке пластиковых окон и входит в топ-рейтинг оконных профилей.

Использование качественного профиля – это лишь часть оконного изделия. Не менее важную роль играет выбор компании, которая изготовит и установит изделие на объекте.

"Мы стараемся максимально ответственно подходить к каждому этапу. Ведь все в конечном итоге влияет на потребительские свойства продукта. На этапе проектирования инженер продумывает как саму конструкцию, так и узлы примыкания, предлагает наилучшие технологические решения. Затем изготовление в цехе, где мы используем только самое современное автоматизированное оборудование, далее специализированная доставка и монтаж по технологии. Также гарантийное и постгарантийное обслуживание не менее важны. Мы понимаем, что на каждом этапе должны работать профессионалы своего дела, именно поэтому мы постоянно занимаемся обучением и развитием персонала", — рассказал директор ООО "Венталь" (ГК "АКТО") Александр Зайцев.

Телефон отдела продаж ИСК "Алгоритм":
8 (3852) 72-00-82
Офисы продаж:
пр. Социалистический, 54
ул. Балтийская, 103, офис 4
www.alg22.ru
Проектная декларация размещена на сайте: www. alg22.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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