Среднемесячная зарплата одного работника в Алтайском крае за период с января по сентябрь 2017 года составила 21 961 рубль, указывает крайстат. В номинальном выражении это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как следует из материалов ведомства, наибольший прирост ежемесячных доходов за январь-сентябрь можно заметить в таких отраслях, как производство одежды (28,8%), металлургия (27,5%), рыболовство (16,5%). Аутсайдерами стали работники, занятые добычей полезных ископаемых (падение доходов на 1,2%), а также производством компьютеров, электронных и оптических изделий ("минус" 0,8%). "Топчутся на месте" доходы строителей (+ 0,1%).

Между тем, если смотреть на абсолютные цифры по зарплатам, то здесь расклад несколько иной. На первом месте находятся работники финансовой сферы и страховщики (42 681 рубль), далее идут сотрудники железнодорожного транспорта, занятые на междугородных и международных пассажирских перевозках (41 743 рубля), работники, осуществляющие грузоперевозки железнодорожным транспортом (36 187 рублей), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (32 848 рублей), занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (31 676 рублей), а также госуправленцы (31 263 рубля).

Самые низкие зарплаты в Алтайском крае в этот раз оказались у тех, кто оказывает услуги по перевозкам на грузовых автомобилях (11 710 рублей). Привычно низкие показатели также у работников гостинично-ресторанного сектора (12 386 рублей), а также сотрудников библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (13 171 рубль).

Всего статистики посчитали зарплату 609 843 работников, это на 14 тысяч человек меньше, чем годом ранее. В сентябре 2017 года зарплата в Алтайском крае оказалась чуть выше, чем в среднем по году — 22 885 рублей. Это на 4,5% больше, чем было в сентябре 2016 года.