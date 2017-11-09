Фото: novorossiia.ru
Проект закона, предполагающий введение государственного регулирования цен на хлеб, молоко и ряд других важных продуктов, рассмотрят 9 ноября в стенах Госдумы.
Как сообщает "Парламентская газета", данный вопрос будет обсуждаться в думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Авторами поправок, которые предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", выступила группа депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.
Установить госрегулирование цен предлагается на такие продукты, как:
- хлеб;
- хлебобулочные изделия;
- молоко;
- молочные продукты;
- некоторые мясные продукты;
- продукты детского питания.
Авторы законопроекта уверены, что отсутствие государственного регулирования приводит к стихийному удорожанию продуктов и сговору торговых сетей.
Между тем имеются определенные сомнения насчет того, что сей проект закона пройдет через жернова Думы. Так, федеральный кабмин уже дал отрицательный отзыв на документ.
В правительстве полагают, что государство может вмешиваться в ценообразование только в крайних случаях, а такая мера может быть исключительно временной.
Комментарии
Вот как раз сюда государственное регулирование допускать и нельзя , а то получится как со всем к чему ляжет рука государства :ТРАДИЦИОННОЕ поднятие цен( ЖКХ, ГСМ). Нормально рынок хлебобулочных и молочных продуктов регулируется покупательской способностью, поэтому цены более менее стабильные из года в год
9.11.2017 12:01
многодетный
Да ни кто и не примет, представьте сколько там представителей от этой сферы сидит. Рынок-рулит
Рынку не нужна дума и правительства. Они вообще не нужен.