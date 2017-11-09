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Проект закона, предполагающий введение государственного регулирования цен на хлеб, молоко и ряд других важных продуктов, рассмотрят 9 ноября в стенах Госдумы.

Как сообщает "Парламентская газета", данный вопрос будет обсуждаться в думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Авторами поправок, которые предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", выступила группа депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.

Установить госрегулирование цен предлагается на такие продукты, как:

хлеб;

хлебобулочные изделия;

молоко;

молочные продукты;

некоторые мясные продукты;

продукты детского питания.

Авторы законопроекта уверены, что отсутствие государственного регулирования приводит к стихийному удорожанию продуктов и сговору торговых сетей.

Между тем имеются определенные сомнения насчет того, что сей проект закона пройдет через жернова Думы. Так, федеральный кабмин уже дал отрицательный отзыв на документ.

В правительстве полагают, что государство может вмешиваться в ценообразование только в крайних случаях, а такая мера может быть исключительно временной.