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Новости

Госрегулирование цен на хлеб и молоко предложили ввести в России

, ИА "Амител"
Данный вопрос будет рассматриваться 9 ноября на заседании думского комитета по экономической политике

Фото: novorossiia.ru

Проект закона, предполагающий введение государственного регулирования цен на хлеб, молоко и ряд других важных продуктов, рассмотрят 9 ноября в стенах Госдумы.

Как сообщает "Парламентская газета", данный вопрос будет обсуждаться в думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Авторами поправок, которые предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", выступила группа депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.

Установить госрегулирование цен предлагается на такие продукты, как:

  • хлеб;
  • хлебобулочные изделия;
  • молоко;
  • молочные продукты;
  • некоторые мясные продукты;
  • продукты детского питания.

Авторы законопроекта уверены, что отсутствие государственного регулирования приводит к стихийному удорожанию продуктов и сговору торговых сетей.

Между тем имеются определенные сомнения насчет того, что сей проект закона пройдет через жернова Думы. Так, федеральный кабмин уже дал отрицательный отзыв на документ.

В правительстве полагают, что государство может вмешиваться в ценообразование только в крайних случаях, а такая мера может быть исключительно временной.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.11.2017 12:01
многодетный

Вот как раз сюда государственное регулирование допускать и нельзя , а то получится как со всем к чему ляжет рука государства :ТРАДИЦИОННОЕ поднятие цен( ЖКХ, ГСМ). Нормально рынок хлебобулочных и молочных продуктов регулируется покупательской способностью, поэтому цены более менее стабильные из года в год

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9.11.2017 12:09
iOne

9.11.2017 12:01
многодетный

Да ни кто и не примет, представьте сколько там представителей от этой сферы сидит. Рынок-рулит

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9.11.2017 12:35
- гость -

Рынку не нужна дума и правительства. Они вообще не нужен.

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