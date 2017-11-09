12 ноября на пятилетний юбилей Алтайской резиденции Деда Мороза в Барнаул из Великого Устюга приедет главный Дед Мороз страны. В честь приезда новогоднего волшебника компания "Ростелеком" приглашает горожан на праздник в ТРЦ Galaxy.

Гостями праздничного мероприятия также станут мастер спорта международного класса, звезда телешоу "Танцы на льду" фигуристка Анастасия Гребенкина и режиссёр, аниматор и сценарист Святослав Ушаков.

"Ростелеком" и его друзья предоставят барнаульцам возможность почувствовать приближение самого волшебного события в году. В программе:

совместное украшение большой пряничной елки,

веселые конкурсы,

игры,

бесплатная сладкая вата и морсы,

сказочный медведь,

много подарков и приятных сувениров.

Участники события смогут не только сфотографироваться с Дедом Морозом или взять у него автограф на память, но и передать волшебнику письма с новогодними пожеланиями. Анастасия Гребенкина покажет свое мастерство на недавно открывшемся катке, а режиссер-постановщик "Белки и стрелки" Святослав Ушаков приоткроет завесу тайны создания своих мультфильмов. Финалом праздника станет большое бумажное шоу.

Чтобы продлить ощущение предновогоднего чуда, "Ростелеком" совместно с "Русским Радио Барнаул" объявят о старте нового конкурса под названием "Новогодняя мечта" и предоставят шанс поздравить близких и любимых людей с Новым годом.

Для этого, по условиям конкурса, нужно будет позвонить на номер "350-300" и записать свое поздравление. Прием сообщений стартует в день праздника, 12 ноября, и продлится до 20 декабря. После подведения итогов накануне Нового года в эфире "Русского радио" прозвучат пять лучших новогодних поздравлений.

Праздник начнется в ТРЦ Galaxy (г. Барнаул, пр. Строителей, 117) 12 ноября в 11 часов на третьем этаже торгового центра (в районе катка).

Партнерами компании выступят: ТРЦ Galaxy, "Русское Радио Барнаул", "Алтайская резиденция Деда Мороза", "Алтайский пряник", "Алтайпродукт", "Главкондитер", "Мосигра", Ольга Морунова.