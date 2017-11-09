Четверг, 9 Ноябрь, 12:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Вы довольны работой полиции?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,25
€ 68,7
419633
12°
Обь
98см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Власти Алтайского края оспорили выводы "кудринцев" о проблемах в регионе

, ИА "Амител"
Заключение экспертов о высокой протестной активности в регионе на самом деле отражает демократические тенденции

Фото: europe-today.ru

Власти четырех регионов оспорили выводы экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина относительно оценки рисков социально-экономической и политической напряженности. В их числе оказался и Алтайский край, передает РБК.

На прошлой неделе КГИ представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах, согласно которому в среднюю зону риска попали Челябинская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская и Тверская области, а также Москва, Дагестан, Чувашия и Алтайский край. Риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям: социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к красной зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска.

Как выяснилось, часть регионов не признала выводы экспертов. Так, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов не согласен "с общей консолидированной оценкой ситуации".

"Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в СМИ. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы", — рассказал изданию г-н Ляпунов.

Точно так же, по его словам, обстоит дело и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения, заявил Андрей Ляпунов, подчеркнув, что "в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций".

Читайте также: Кремль назвал рост протестных акций в России "естественной активизацией"

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.11.2017 11:39
- гость -

Вместо того, чтобы прислушаться и изменить обстановку, они оспаривают и отнекиваются.

0  0
9.11.2017 11:49
добра желатель

Ясен пень с голой оппой но за ... Все довольны буржуями кровососами.

0  0
9.11.2017 11:49
- гость -

А я с выводами экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина относительно оценки рисков социально-экономической и политической напряженности согласен на 100%.
Ляпунов, если ты не знамо почему получаешь в 20 раз больше тех, кто работает, то это не значит, что в крае всё хорошо. Это значит, что Ляпунов получает в 20 раз больше тех кто работает, не знамо почему.

0  0
9.11.2017 11:53
- гость -

9.11.2017 11:49
- гость -
сколько денег твоя зарплата и кем ты работаешь.
да, и зарплату Ляпунова озвучь, чтобы мы могли проверить твои слова.

0  0
9.11.2017 11:53
- гость -

Зашевелилсь...мыши!

0  0
9.11.2017 11:58
гость

возьмите опыт колеег соседних регионов, которые поставили задачу прожить на МРОТ 1 месяц всем депутатским и министерским корпусом. Потом решайте - на сколько повысить ЖКХ и прочие платежи и налоги! Заодно может коррупционный канал где найдется.

0  0
9.11.2017 12:02
iOne

Параллельные миры все-таки существуют

0  0
9.11.2017 12:06
Вася барнаульский

Давно предлагал устанавливать зарплату губернатору равную средней (реальной) по региону. Остальным чиновникам - ниже. Чем лучше живет среднестатистический гражданин региона, тем выше зарплата у губернатора и окружения. Справедливо? По-моему - да. Тока чёт пока никто не клюнул.....

0  0
9.11.2017 12:09
- гость -

9.11.2017 12:06
Вася барнаульский
я не за чиновников, но предложение - идиотское.
средняя зарплата по региону - это и госслужащие и частники (а частнику ты не прикажешь), это и уборщица и например глава крупного банка или фирмы.
бред короче

0  0
9.11.2017 12:09
- гость -

Народ власть не навидит а власть народ

0  0
9.11.2017 12:18
- гость -


9.11.2017 12:06
Вася барнаульский
Вот ты очень глупый человек. Учиться не хотел, работать не любишь. Зарплата у тебя хреновенькая. Но человек сам себе ни когда не признается, что он дур..к. И потому ты все свои беды валишь на чиновников. Вроде как они должны тебе все приносить. Но нет, ты хочешь что бы чиновники получали столько, сколько ты. Потому, что ведь это они в ответе за твою жизнь. И Чем тебе будет лучше, тем и им будет лучше. А потом ты вообще на диван ляжешь и зарплату просить будешь.... Маразм...

0  0
9.11.2017 12:39
- гость -

Кудрин? это тот самый что внес инициативу складывать доходы от нефтегазового сектора в СШП вместо развития страны? того самого который предлагает инвестировать самые высокорисковые технологии ( по сути Чубайса), того самого что предлагал отказаться от национальных интересов в пользу мирового капитала ???

только идиоты могут поддержать такое, уж простите за прямоту

0  0
9.11.2017 12:47
- гость -

Нищета всему виной, обнищание народа.

0  0
9.11.2017 12:49
- гость -

Зарплата не всегда зависит от образования, 12:18

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
12:47
Военные, погибшие в жуткой аварии на Алтае, недавно вернулись из Сирии 0
12:34
Будущие губернаторы в рамках учений легли под колеса БТР 0
12:24
Губернатор Карлин обсудит развитие человеческого капитала в Челябинске 1
12:14
Александра Калягина возмутило неуважение властей к деятелям культуры 3
12:04
Полет нормальный: отопительный сезон в Барнауле проходит в штатном режиме 1
12:00
Алтайская вода стала лучшим товаром России 0
11:49
Путин назвал национальный приоритет страны в XXI веке 3
11:34
Власти Алтайского края оспорили выводы "кудринцев" о проблемах в регионе 14
11:30
Новый год к нам мчится: главный Дед Мороз страны приедет в Барнаул 0
11:24
Алтай вошел в топ-30 регионов по объему рынка легковушек с пробегом 1
11:21
Группа КняZz выступит в Барнауле с презентацией нового альбома 0
11:11
Госрегулирование цен на хлеб и молоко предложили ввести в России 3
11:02
Зарплаты жителей Алтайского края за 9 месяцев выросли на 7% 12
10:51
Объем аварийного жилья в России не изменился за пять лет 0
10:43
Мощный армейский внедорожник "Тигр" продают в Барнауле за 5,4 млн рублей 5
10:40
Барнаульцы услышат песни группы "Кино" в исполнении симфонического оркестра 3
10:33
Долг россиян за отопление вырос до 184 миллиардов рублей 6
10:26
В Париже билеты на показ "Матильды" раскупили за два часа 6
10:22
"Дом Деда Мороза" из Великого Устюга откроется в Барнауле в январе 0
10:12
Названа причина пожара в барнаульской типографии 0
10:02
Цены на соль в России могут резко подскочить до конца года 9
09:52
Алтайские полицейские задержали похитителя более 30 сотовых телефонов 0
09:38
Ученые доказали, что древние жители Алтая не ели рыбу 10
09:29
Котелок с наркотиками изъяли у неадекватного бийчанина 12
09:17
Крупнейшую в истории страны партию кокаина конфисковали в Колумбии 3
09:08
Загоревшееся административное здание в Барнауле тушили 30 человек 3
09:00
Тест: "О, спорт! Ты – жизнь!" 5
08:59
Собчак поддержала американские санкции против России 91
08:41
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 ноября 0
08:19
США выделят 4,6 млрд долларов на "противодействие" России в Европе 3
08:04
Тепло нашего дома: как согреться сибирской зимой 13
07:48
Тату-студия нового формата Black&White Ink открылась в Барнауле 37
07:34
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 10
07:19
Хотим или нет, а надо: в Барнауле реанимировали вопрос о новом полигоне ТБО 27
07:03
Дом с бассейном, купелью и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб. 8
06:48
Без крыши и стен: самый необычный отель в швейцарских Альпах 7
06:32
Все гениальное – просто: подборка удивительно удобных вещей 9
06:17
Ураганный ветер и плюсовую температуру ожидают в Алтайском крае 9 ноября 0
06:01
А король-то голый: как барнаульский парк "Изумрудный" обретает новый вид 10
05:27
Совет законодателей не одобрил, но и не запретил увеличение налога на жилье 14
04:52
Мемориал с ошибкой торжественно открыли в Ленинградской области 6
03:01
Самая богатая женщина России Елена Батурина стала еще богаче 10
02:01
17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем 0
01:02
Желтая разметка появится в регионах, где часто идет снег 1
00:44
Валерий Газзаев присоединился к движению Putin team 3
23:48
Названа примерная дата появления электронных трудовых книжек 2
23:34
Депутаты предложили сократить число машин со спецсигналами 1
23:15
Госдума единогласно приняла закон о "прожиточном МРОТе" для населения 7
22:40
Муж сотрудницы МВД убил сына, чтобы "избавить ее от хлопот" 1
22:11
Двое жителей Алтая осуждены за убийство мужчины в баре и кражу коровы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.