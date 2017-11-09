Власти четырех регионов оспорили выводы экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина относительно оценки рисков социально-экономической и политической напряженности. В их числе оказался и Алтайский край, передает РБК.

На прошлой неделе КГИ представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах, согласно которому в среднюю зону риска попали Челябинская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская и Тверская области, а также Москва, Дагестан, Чувашия и Алтайский край. Риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям: социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к красной зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска.

Как выяснилось, часть регионов не признала выводы экспертов. Так, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов не согласен "с общей консолидированной оценкой ситуации".

"Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в СМИ. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы", — рассказал изданию г-н Ляпунов.

Точно так же, по его словам, обстоит дело и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения, заявил Андрей Ляпунов, подчеркнув, что "в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций".

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