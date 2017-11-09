Власти четырех регионов оспорили выводы экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина относительно оценки рисков социально-экономической и политической напряженности. В их числе оказался и Алтайский край, передает РБК.
На прошлой неделе КГИ представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах, согласно которому в среднюю зону риска попали Челябинская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская и Тверская области, а также Москва, Дагестан, Чувашия и Алтайский край. Риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям: социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к красной зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска.
Как выяснилось, часть регионов не признала выводы экспертов. Так, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов не согласен "с общей консолидированной оценкой ситуации".
"Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в СМИ. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы", — рассказал изданию г-н Ляпунов.
Точно так же, по его словам, обстоит дело и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения, заявил Андрей Ляпунов, подчеркнув, что "в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций".
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Комментарии
Вместо того, чтобы прислушаться и изменить обстановку, они оспаривают и отнекиваются.
Ясен пень с голой оппой но за ... Все довольны буржуями кровососами.
А я с выводами экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина относительно оценки рисков социально-экономической и политической напряженности согласен на 100%.
Ляпунов, если ты не знамо почему получаешь в 20 раз больше тех, кто работает, то это не значит, что в крае всё хорошо. Это значит, что Ляпунов получает в 20 раз больше тех кто работает, не знамо почему.
9.11.2017 11:49
- гость -
сколько денег твоя зарплата и кем ты работаешь.
да, и зарплату Ляпунова озвучь, чтобы мы могли проверить твои слова.
Зашевелилсь...мыши!
возьмите опыт колеег соседних регионов, которые поставили задачу прожить на МРОТ 1 месяц всем депутатским и министерским корпусом. Потом решайте - на сколько повысить ЖКХ и прочие платежи и налоги! Заодно может коррупционный канал где найдется.
Параллельные миры все-таки существуют
Давно предлагал устанавливать зарплату губернатору равную средней (реальной) по региону. Остальным чиновникам - ниже. Чем лучше живет среднестатистический гражданин региона, тем выше зарплата у губернатора и окружения. Справедливо? По-моему - да. Тока чёт пока никто не клюнул.....
9.11.2017 12:06
Вася барнаульский
я не за чиновников, но предложение - идиотское.
средняя зарплата по региону - это и госслужащие и частники (а частнику ты не прикажешь), это и уборщица и например глава крупного банка или фирмы.
бред короче
Народ власть не навидит а власть народ
9.11.2017 12:06
Вася барнаульский
Вот ты очень глупый человек. Учиться не хотел, работать не любишь. Зарплата у тебя хреновенькая. Но человек сам себе ни когда не признается, что он дур..к. И потому ты все свои беды валишь на чиновников. Вроде как они должны тебе все приносить. Но нет, ты хочешь что бы чиновники получали столько, сколько ты. Потому, что ведь это они в ответе за твою жизнь. И Чем тебе будет лучше, тем и им будет лучше. А потом ты вообще на диван ляжешь и зарплату просить будешь.... Маразм...
Кудрин? это тот самый что внес инициативу складывать доходы от нефтегазового сектора в СШП вместо развития страны? того самого который предлагает инвестировать самые высокорисковые технологии ( по сути Чубайса), того самого что предлагал отказаться от национальных интересов в пользу мирового капитала ???
только идиоты могут поддержать такое, уж простите за прямоту
Нищета всему виной, обнищание народа.
Зарплата не всегда зависит от образования, 12:18