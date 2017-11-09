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Аналитическое агентство "Автостат" проанализировало рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ по итогам девяти месяцев текущего года и составило рейтинг 30 крупнейших региональных рынков.

Согласно итогам исследования, за период с января по сентябрь 2017 года объем вторичного рынка легковушек в стране составил 3 миллиона 895,7 тысячи единиц (вырос на 1,6% по сравнению с результатом аналогичного периода 2016 года).

Алтайский край занял 18-ю строчку с результатом 71,8 тысячи штук. Данный показатель вырос на 1,3% по сравнению с минувшим годом (70,8%).

В лидерах рейтинга традиционно оказалась Москва с областью, суммарная доля которых составила порядка 12%. Первые три места в рейтинге заняли Подмосковье (рынок вырос на 4,9% — до 233,3 тысячи штук), Москва (рынок упал на 11,5% — до 218,9 тысячи штук), а также Краснодарский край (рост на 9,1% — до 191,6 тысячи подержанных легковушек).

В Санкт-Петербурге объем "вторички" за отчетный период уменьшился на 0,3% (до 140,3 тысячи штук), таким образом, город расположился на четвертом месте в рейтинге. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (118,3 тыс. шт.; +2%).

Среди входящих в тридцатку лучших субъектов РФ отрицательная динамика вторичного рынка, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, отмечена еще в шести регионах. Это Самарская область (-1,7%), Приморский край (-1,1%), Воронежская область (-2,3%), Пермский край (-3,7%), Белгородская область (-1,9%) и Хабаровский край (-4,4%).