Фото: news.gisher.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для РФ национальным приоритетом в XXI веке является развитие Дальнего Востока. Об этом он написал в своей статье, которая приурочена к саммиту "Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества", стартующему на текущей неделе во Вьетнаме.

Статья называется "XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию". Ее текст размещен на сайте Кремля, а англоязычную версию опубликовало агентство Bloomberg, пишет РБК.

По словам Путина, развитие Дальнего Востока — национальный приоритет России в текущем веке. "Речь идет о создании в регионе "территорий роста", масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров", — добавляет он.

Президент также надеется, что иностранные партнеры, в первую очередь из экономик АТЭС, активно подключатся к реализации данных программ и проектов.

В материале президент РФ указывает на существование "уникального партнерского духа АТЭС". Он считает, что это происходит благодаря тому, что страны региона "стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры".

Совместными вызовами для стран Азиатско-тихоокеанского региона Путин называет вопросы международной информационной безопасности, защиты компьютерных программ, предупреждение и ликвидацию последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий, а также вопросы продовольственной безопасности.

Издание напоминает, что 25-й саммит АТЭС стартует в пятницу, 10 ноября, в Дананге (Вьетнам). В Кремле сообщили, что президента РФ в этот день ждут четыре двусторонние встречи. Также саммит посетит американский лидер Дональд Трамп, с которым Путин готов встретиться.