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Отопительный сезон в Барнауле, стартовавший 20 сентября, проходит в штатном режиме, доложили в администрации краевой столицы.

Всего в городе к зимнему отопительному периоду 2017/2018 годов необходимо было подготовить 3807 многоквартирных домов.

"Чтобы не допустить срыва отопительного сезона, ремонт систем отопления в домах был завершен до его начала, в том числе заменены внутридомовые инженерные сети протяженностью 26800 метров. Другие работы по текущему ремонту многоквартирных домов сейчас выполнены на 94%. Капитальный ремонт на сегодняшний день завершен в 161 доме из 199 запланированных в этом году, работа продолжается", — добавляют в мэрии.

Что касается запасов топлива в краевом центре, то по состоянию на 7 ноября на ТЭЦ Барнаула в наличии имелось более 220 тысяч тонн угля. Это 158% от уровня нормативного запаса.

На муниципальных и ведомственных котельных запасена 7 141 тонна топлива, что составляет 125% от норматива.