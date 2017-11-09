Многие родители скептически относятся к ментальной арифметике и не знают, чем эта наука поможет ребенку. Репетиторский центр "ИнПро" готов помочь каждому в понимании данного направления.

Ментальная арифметика — это методика счета, которая помогает работать с числами в уме быстрее, чем на калькуляторе. В большинстве школ ментальной арифметики на первых занятиях дети используют специальные счеты — абакус, а спустя время посредством ментальных карт начинается так называемая "визуализация" – ментальный счет. В РЦ "ИнПро" ментальный счет дети стараются практиковать уже на первых занятиях благодаря специальной методике центра.

Родителям, желающим, чтобы их ребенок начал считать, как "калькулятор", и проявлял способности в точных науках или улучшил свои знания в изучении иностранных языков стоит познакомиться с программой ментальной арифметики.

Главная особенность ментальной арифметики — это добиться активной работы обоих полушарий у ребенка. Левая часть мозга отвечает за развитие речи, логики, анализа и рациональности, а правое полушарие регулирует воображение, визуализацию и возможность мечтать. Если задействовать оба полушария одновременно, то можно добиться невероятных результатов. Для этого была разработана программа "тренировки" мозга, предназначенная специально для детей от 4 до 12 (иногда до 16) лет.

Если вы хотите развить в своем ребенке целеустремленность, усидчивость и самостоятельность, улучшить функции памяти (в том числе фотографическую), развить концентрацию внимания и образное мышление, то вам стоит воспользоваться курсами ментальной арифметики, которая отлично способствует открытию таких навыков. В дальнейшем детям легче дается изучение иностранных языков за счет легкого запоминания вокабуляра; дети лучше усваивают новый материал по всем школьным предметам, т.к. становятся более внимательными и собранными.

Программа РЦ "ИнПро" построена на лучших приемах китайской, японской и казахской методик по ментальной арифметике. Занятия проходят в форме увлекательных уроков и игр. Цель программы – научить детей играючи выполнять все арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление с любыми числительными.

Репетиторский центр "ИнПро" приглашает родителей с детьми от четырех лет посетить открытый урок, на котором можно будет познакомиться с ментальным счетом. Маленькие гости смогут посмотреть, как выглядит абакус, и внимательно изучить его, а родители узнают все плюсы обучения ментальной арифметике.

На открытом уроке можно будет получить консультацию по любым интересующим вопросам от руководителя репетиторского центра, узнать стоимость и формы обучения в РЦ "ИнПро".

Открытый урок "Ментальная арифметика" пройдет 11 ноября 2017 года в 11:00 в репетиторском центре ИнПро

Адрес: проспект Ленина, 120б, кабинет № 30

тел.: +7 (3852) 69-62-49, +7 913 263 47 91

Вход свободный

Записаться на открытый урок можно через личные сообщения "ВКонакте", через Instagram

Также можно оставить заявку на сайте центра