Четверг, 9 Ноябрь, 12:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Вы довольны работой полиции?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,25
€ 68,7
419633
14°
Обь
98см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Александра Калягина возмутило неуважение властей к деятелям культуры

, ИА "Амител"
Так он прокомментировал домашний арест директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум

Фото: joinfo.ua

Председатель союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что власти не уважают деятелей культуры. Так он прокомментировал домашний арест директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".

"Это откровенная, публичная демонстрация неуважения к личности, демонстрация силы, уничижительного отношения к человеку. Не к преступнику!" — цитирует издание слова Калягина.

По его словам, "очевидная чрезмерность предпринимаемых судами обеспечительных мер вызывает просто негодование". Также он отметил, что его реакция не связана только с тем, что судят его коллег. "Мы требуем уважения к человеку, любому человеку, не совершившего тяжкого преступления, к человеку, чья вина еще не доказана",— добавил он.

Также Калягин затронул тему института поручительства и того, что суды не всегда его учитывают. Театральные деятели, как он отметил, "не были услышаны, такое ощущение, что они были выброшены в корзину, как ненужные бумаги". "Если эти авторитеты и их поручительства столь ничтожны, то как эти же люди могут эффективно действовать и восприниматься гражданами в качестве доверенных лиц президента?" — задался вопросом глава театрального профсоюза.

Издание напоминает, что Апфельбаум задержали 26 октября в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных денег, которые Министерство культуры выделило на популяризацию современного искусства. Обвиняемым по данному делу проходит также режиссер Кирилл Серебренников.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.11.2017 12:19
- гость -

так и запишем, к деятелям искусств уголовный кодекс неприменим

0  0
9.11.2017 12:20
Che

они же Ельцина поддержали в свое время , как жеж можно! Они ведь не чернь!

0  0
9.11.2017 12:38
- гость -

они же Ельцина поддержали в свое время

а то, ельцин в свое время в конгрессе сша говорил: "...Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы..." - а теперь при капитализме вон оно как )

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
12:47
Военные, погибшие в жуткой аварии на Алтае, недавно вернулись из Сирии 0
12:34
Будущие губернаторы в рамках учений легли под колеса БТР 0
12:24
Губернатор Карлин обсудит развитие человеческого капитала в Челябинске 1
12:14
Александра Калягина возмутило неуважение властей к деятелям культуры 3
12:04
Полет нормальный: отопительный сезон в Барнауле проходит в штатном режиме 1
12:00
Алтайская вода стала лучшим товаром России 0
11:49
Путин назвал национальный приоритет страны в XXI веке 3
11:34
Власти Алтайского края оспорили выводы "кудринцев" о проблемах в регионе 14
11:30
Новый год к нам мчится: главный Дед Мороз страны приедет в Барнаул 0
11:24
Алтай вошел в топ-30 регионов по объему рынка легковушек с пробегом 1
11:21
Группа КняZz выступит в Барнауле с презентацией нового альбома 0
11:11
Госрегулирование цен на хлеб и молоко предложили ввести в России 3
11:02
Зарплаты жителей Алтайского края за 9 месяцев выросли на 7% 12
10:51
Объем аварийного жилья в России не изменился за пять лет 0
10:43
Мощный армейский внедорожник "Тигр" продают в Барнауле за 5,4 млн рублей 5
10:40
Барнаульцы услышат песни группы "Кино" в исполнении симфонического оркестра 3
10:33
Долг россиян за отопление вырос до 184 миллиардов рублей 6
10:26
В Париже билеты на показ "Матильды" раскупили за два часа 6
10:22
"Дом Деда Мороза" из Великого Устюга откроется в Барнауле в январе 0
10:12
Названа причина пожара в барнаульской типографии 0
10:02
Цены на соль в России могут резко подскочить до конца года 9
09:52
Алтайские полицейские задержали похитителя более 30 сотовых телефонов 0
09:38
Ученые доказали, что древние жители Алтая не ели рыбу 10
09:29
Котелок с наркотиками изъяли у неадекватного бийчанина 12
09:17
Крупнейшую в истории страны партию кокаина конфисковали в Колумбии 3
09:08
Загоревшееся административное здание в Барнауле тушили 30 человек 3
09:00
Тест: "О, спорт! Ты – жизнь!" 5
08:59
Собчак поддержала американские санкции против России 91
08:41
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 ноября 0
08:19
США выделят 4,6 млрд долларов на "противодействие" России в Европе 3
08:04
Тепло нашего дома: как согреться сибирской зимой 13
07:48
Тату-студия нового формата Black&White Ink открылась в Барнауле 37
07:34
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 10
07:19
Хотим или нет, а надо: в Барнауле реанимировали вопрос о новом полигоне ТБО 27
07:03
Дом с бассейном, купелью и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб. 8
06:48
Без крыши и стен: самый необычный отель в швейцарских Альпах 7
06:32
Все гениальное – просто: подборка удивительно удобных вещей 9
06:17
Ураганный ветер и плюсовую температуру ожидают в Алтайском крае 9 ноября 0
06:01
А король-то голый: как барнаульский парк "Изумрудный" обретает новый вид 10
05:27
Совет законодателей не одобрил, но и не запретил увеличение налога на жилье 14
04:52
Мемориал с ошибкой торжественно открыли в Ленинградской области 6
03:01
Самая богатая женщина России Елена Батурина стала еще богаче 10
02:01
17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем 0
01:02
Желтая разметка появится в регионах, где часто идет снег 1
00:44
Валерий Газзаев присоединился к движению Putin team 3
23:48
Названа примерная дата появления электронных трудовых книжек 2
23:34
Депутаты предложили сократить число машин со спецсигналами 1
23:15
Госдума единогласно приняла закон о "прожиточном МРОТе" для населения 7
22:40
Муж сотрудницы МВД убил сына, чтобы "избавить ее от хлопот" 1
22:11
Двое жителей Алтая осуждены за убийство мужчины в баре и кражу коровы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.