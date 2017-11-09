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Председатель союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что власти не уважают деятелей культуры. Так он прокомментировал домашний арест директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".

"Это откровенная, публичная демонстрация неуважения к личности, демонстрация силы, уничижительного отношения к человеку. Не к преступнику!" — цитирует издание слова Калягина.

По его словам, "очевидная чрезмерность предпринимаемых судами обеспечительных мер вызывает просто негодование". Также он отметил, что его реакция не связана только с тем, что судят его коллег. "Мы требуем уважения к человеку, любому человеку, не совершившего тяжкого преступления, к человеку, чья вина еще не доказана",— добавил он.

Также Калягин затронул тему института поручительства и того, что суды не всегда его учитывают. Театральные деятели, как он отметил, "не были услышаны, такое ощущение, что они были выброшены в корзину, как ненужные бумаги". "Если эти авторитеты и их поручительства столь ничтожны, то как эти же люди могут эффективно действовать и восприниматься гражданами в качестве доверенных лиц президента?" — задался вопросом глава театрального профсоюза.

Издание напоминает, что Апфельбаум задержали 26 октября в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных денег, которые Министерство культуры выделило на популяризацию современного искусства. Обвиняемым по данному делу проходит также режиссер Кирилл Серебренников.