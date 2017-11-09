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Председатель союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что власти не уважают деятелей культуры. Так он прокомментировал домашний арест директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".
"Это откровенная, публичная демонстрация неуважения к личности, демонстрация силы, уничижительного отношения к человеку. Не к преступнику!" — цитирует издание слова Калягина.
По его словам, "очевидная чрезмерность предпринимаемых судами обеспечительных мер вызывает просто негодование". Также он отметил, что его реакция не связана только с тем, что судят его коллег. "Мы требуем уважения к человеку, любому человеку, не совершившего тяжкого преступления, к человеку, чья вина еще не доказана",— добавил он.
Также Калягин затронул тему института поручительства и того, что суды не всегда его учитывают. Театральные деятели, как он отметил, "не были услышаны, такое ощущение, что они были выброшены в корзину, как ненужные бумаги". "Если эти авторитеты и их поручительства столь ничтожны, то как эти же люди могут эффективно действовать и восприниматься гражданами в качестве доверенных лиц президента?" — задался вопросом глава театрального профсоюза.
Издание напоминает, что Апфельбаум задержали 26 октября в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных денег, которые Министерство культуры выделило на популяризацию современного искусства. Обвиняемым по данному делу проходит также режиссер Кирилл Серебренников.
Комментарии
так и запишем, к деятелям искусств уголовный кодекс неприменим
они же Ельцина поддержали в свое время , как жеж можно! Они ведь не чернь!
они же Ельцина поддержали в свое время
а то, ельцин в свое время в конгрессе сша говорил: "...Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы..." - а теперь при капитализме вон оно как )