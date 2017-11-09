Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, возглавляющий делегацию региона на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 9 ноября примет участие в пленарном заседании этого международного мероприятия.

Напомним, что форум с центральной темой "Развитие человеческого капитала" проходит в Челябинске. В мероприятиях примут участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Перед пленарным заседанием главы государств проведут отдельную встречу.

В рамках форума также состоится выставка "Развитие человеческого капитала", где свои стенды представят вузы Алтайского края.

Межрегиональные форумы России и Казахстана являются ежегодными и проводятся с 2003 года.