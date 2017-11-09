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Будущие губернаторы в рамках учений легли под колеса БТР

, ИА "Амител"
Также они прыгали с парашютом, учились стрелять из оружия, работать с военной техникой и бросать гранаты

Фото: rbc.ru

Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва поучаствовали в тренинге в военном тренировочном комплексе "Кубинка" в конце минувшего месяца. Об этом пишет РБК, ссылаясь на двух участников мероприятия.

Тренинг в "Кубинке" является частью учебной программы по подготовке кадров для назначения на высокие государственные должности. В ходе предыдущего модуля обучения, который прошел в Сочи, участники тренинга прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом.

На военном полигоне будущие губернаторы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой, бросать гранаты, а также должны были лечь под едущий БТР.

Один из участников отметил, что данная часть тренинга была травматичной. В частности, после прыжков с парашютом трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной. 

По словам второго собеседника, в учебном модуле принимали участие "все, кого еще никуда не назначили". Он отметил, что обучающихся испытывали "на военную крепость, на готовность к обороне". Всего в военном тренинге участвовало порядка 40 человек, включая депутатов Ивана Абрамова (ЛДПР) и Антона Гетту ("Единая Россия"), первого замминистра транспорта Евгения Дитриха, замминистра строительства Андрея Чибиса и заместителя главы Минкультуры Сергея Обрывалина.

При этом Гетта заявил изданию, что не принимал участие в тренинге, а Абрамов ответил, что это "секрет". Чибис посоветовал обратиться к его помощнику, а в приемной Обрывалина и пресс-службе министерства культуры не ответили на звонки издания.

Уточняется, что тренинг РАНХиГС, который был организован при поддержке Кремля, Московской школы управления "Сколково", корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, рассчитан на девять месяцев и состоит из восьми учебных модулей. Первый прошел в июне 2017-го, последний назначен на февраль грядущего года и должен закончиться за месяц до президентских выборов. В октябре учебный модуль прошел в Сочи, а зимой участники тренинга поедут в Малайзию и Сингапур.

В тренинге участвуют депутаты ГД, сенаторы и представители правительства. По словам собеседников издания, из участников обучения федеральный центр выбирает также кадры для назначения главами регионов. Так, регионы возглавили Александр Бурков (Омская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Андрей Клычков (Орловская область) и Андрей Травников (Новосибирская область).

Военная тренировка является только одной из частей обучения. Также в программу включены защита проектов учащихся, личностно-профессиональная диагностика, командообразующие мероприятия и лекции. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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