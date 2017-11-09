Фото: vk.com/barneos22
Стали известны новые подробности жуткой аварии, произошедшей накануне на трассе А-322 под Алейском, в результате которой погибли четыре человека.
Как сообщает НГС, все жертвы этого страшного ДТП являлись военнослужащими, которые совсем недавно вернулись из Сирии.
Напомним, что страшная авария с участием двух автомобилей и пассажирского автобуса произошла 8 ноября в 06:45 в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322.
Как отмечали в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, двигаясь от Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на "встречку" и допустил наезд на ограждение. После этого произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton.
Третьим участником ДТП оказался автомобиль Renault, который столкнулся с автобусом и легковушкой.
В результате погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Оказалось, что все они — военнослужащие алейской войсковой части №41659. Трое из погибших менее месяца назад вернулись из Сирии, а еще один боец возвратился оттуда же всего три дня назад.
По имеющимся данным, 8 ноября солдаты возвращались из Барнаула на службу из отпуска. Самому младшему из погибших был всего 21 год.
Комментарии
Карма не отвратима
карма
возвращение отмечали....
12:55
вот как вас назвать?
просто моральные отщепенцы.
какая же вы сволота...
Дорога ошибок не прощает!..
просто мороз по коже... Царствие небесное мальчики! Итак вас мало. Их послали в Сирию, не сами, а после нее изломанная психика
Жаль ребят, как и тех, то погибает в Сирии, не важно на чьей стороне.
Кто имена погибших знает?
9.11.2017 13:19
- гость -
Тех, кто головы режет - тоже жаль?
А где там между Топчихой и Алейском виадук? Знаю только мост через ЖД.
Земля пухом погибшим (
9.11.2017 12:55
- гость -
Карма не отвратима, и для тебя тоже, не забывай об этом.
Это и есть тот мост...
9.11.2017 13:36
Kimi
Виадук там в самом Алейске, и то он по терминологии ближе к эстакаде.
Хорошо, что невиновные люди в автобусе и автомобиле живы.
9.11.2017 13:48
Nic
Так тот тоже просто мост уже на выезд в сторону Рубцовска...
Марк 2.Летняя резина. Причём здесь карма?
виновен только водитель легкового автомобиля
насчет виновности водителей автобуса, и особенно второго автомобиля вопрос открытый - держали ли они дистанцию
13:56) Снесся????
Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона
9.11.2017 12:55
- гость -
Тебе бородатый игиловец башку отрежет как барану, вот и будет тебе карма)
Денежек на колесики не заработали ? Как минимум на дорогах Алтая на одного потенциального убийцу стало меньше. Мог ведь и в людей на таких то колёсах в'ехать
Погуляли ребятки, выходных не хватило. Алкоголь еще ни кого до добра не доводил!!!!!