Фото: vk.com/barneos22

Стали известны новые подробности жуткой аварии, произошедшей накануне на трассе А-322 под Алейском, в результате которой погибли четыре человека.

Как сообщает НГС, все жертвы этого страшного ДТП являлись военнослужащими, которые совсем недавно вернулись из Сирии.

Напомним, что страшная авария с участием двух автомобилей и пассажирского автобуса произошла 8 ноября в 06:45 в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322.

Как отмечали в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, двигаясь от Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на "встречку" и допустил наезд на ограждение. После этого произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton.

Третьим участником ДТП оказался автомобиль Renault, который столкнулся с автобусом и легковушкой.

В результате погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Оказалось, что все они — военнослужащие алейской войсковой части №41659. Трое из погибших менее месяца назад вернулись из Сирии, а еще один боец возвратился оттуда же всего три дня назад.

По имеющимся данным, 8 ноября солдаты возвращались из Барнаула на службу из отпуска. Самому младшему из погибших был всего 21 год.