Фото: tonnasamogona.ru
Уровень потребления молока в РФ ниже, чем в европейских странах. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев во время выступления на IV Международном молочном агропромышленном форуме, пишет "Газета.ру".
Он отметил, что граждане РФ за год потребляют порядка 256 килограммов молока на душу населения. При этом в Финляндии аналогичный показатель составляет 384 килограмма, а для европейских стран он равен около 360–365 кг.
Также Ткачев добавил, что с ростом доходов россиян потребление молока в стране увеличится, и рассказал о вероятном увеличении производства молока в Подмосковье до двух миллионов тонн в течение ближайших 3-3,5 лет.
Комментарии
Ну и правильно. Взрослым людям не нужна лактоза.
Я вообще в чистом виде молоко не употребляю, продукты из него (сыр, творог) употребляю. Судя по статистике кто-то его пьет немерено.
Скрепы, лишняя хромосома так же высокодуховность, не позволяют русскому человеку пить много молока, есть достаточно фруктов, производить нормальные авто и делать приличные дороги
Реформа в России вызвала быстрое и резкое падение среднего уровня потребления молока и молочных продуктов – до 216 кг в 2000 г. К 2010 г. оно медленно выросло до 247 кг. (в 2015 г. – 239 кг , а в малоимущих домашних хозяйствах РФ – 169 кг, в Москве: 256 кг – в среднем и 155 кг – у малоимущих). Таким образом, вплоть до последнего времени не наблюдается признаков существенного роста – потребление стабилизируется на уровне начала 1960-х гг. – т.е. более чем в 1,5 раза ниже, чем перед реформой в конце 1980-х гг.
Картинки сопоставить сможете?
Пью каждый вечер кружку 0,3 л теплого молока, считаю этого вполне достаточно; утром бутер с маслом и сыром.
Кто-то видит в магазинах недостаток молочки? Даже в деревне. Не хотят потреблять ни молока, ни много хлеба. Нормально. Остальные лживые графики в топку.
Да. я больше водочку, да пивко....Да и вокруг так же многие.Молоко для ребятишек сопливых)))