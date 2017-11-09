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Новости

Ткачев заявил, что россияне потребляют меньше молока, чем европейцы

, ИА "Амител"
За год россияне потребляют около 256 кг молока на душу населения

Фото: tonnasamogona.ru

Уровень потребления молока в РФ ниже, чем в европейских странах. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев во время выступления на IV Международном молочном агропромышленном форуме, пишет "Газета.ру".

Он отметил, что граждане РФ за год потребляют порядка 256 килограммов молока на душу населения. При этом в Финляндии аналогичный показатель составляет 384 килограмма, а для европейских стран он равен около 360–365 кг.

Также Ткачев добавил, что с ростом доходов россиян потребление молока в стране увеличится, и рассказал о вероятном увеличении производства молока в Подмосковье до двух миллионов тонн в течение ближайших 3-3,5 лет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.11.2017 13:10
Старый молочник

Ну и правильно. Взрослым людям не нужна лактоза.

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9.11.2017 13:15
- гость -

Я вообще в чистом виде молоко не употребляю, продукты из него (сыр, творог) употребляю. Судя по статистике кто-то его пьет немерено.

0  0
9.11.2017 13:20
Весёлый молочник

Скрепы, лишняя хромосома так же высокодуховность, не позволяют русскому человеку пить много молока, есть достаточно фруктов, производить нормальные авто и делать приличные дороги

0  0
9.11.2017 13:21
- гость -

Реформа в России вызвала быстрое и резкое падение среднего уровня потребления молока и молочных продуктов – до 216 кг в 2000 г. К 2010 г. оно медленно выросло до 247 кг. (в 2015 г. – 239 кг , а в малоимущих домашних хозяйствах РФ – 169 кг, в Москве: 256 кг – в среднем и 155 кг – у малоимущих). Таким образом, вплоть до последнего времени не наблюдается признаков существенного роста – потребление стабилизируется на уровне начала 1960-х гг. – т.е. более чем в 1,5 раза ниже, чем перед реформой в конце 1980-х гг.

0  0
9.11.2017 13:27
- гость -

Картинки сопоставить сможете?

http://my-files.ru/Get/svvh5t/1.png/thumb600.jpg

http://my-files.ru/Get/7hdy9u/%D0%A0%D0%A4%20(1).png/thumb600.jpg

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9.11.2017 13:29
Гость

Пью каждый вечер кружку 0,3 л теплого молока, считаю этого вполне достаточно; утром бутер с маслом и сыром.

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9.11.2017 13:37
- гость -

Кто-то видит в магазинах недостаток молочки? Даже в деревне. Не хотят потреблять ни молока, ни много хлеба. Нормально. Остальные лживые графики в топку.

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9.11.2017 14:08
- гость -

Да. я больше водочку, да пивко....Да и вокруг так же многие.Молоко для ребятишек сопливых)))

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