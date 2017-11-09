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Уровень потребления молока в РФ ниже, чем в европейских странах. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев во время выступления на IV Международном молочном агропромышленном форуме, пишет "Газета.ру".

Он отметил, что граждане РФ за год потребляют порядка 256 килограммов молока на душу населения. При этом в Финляндии аналогичный показатель составляет 384 килограмма, а для европейских стран он равен около 360–365 кг.

Также Ткачев добавил, что с ростом доходов россиян потребление молока в стране увеличится, и рассказал о вероятном увеличении производства молока в Подмосковье до двух миллионов тонн в течение ближайших 3-3,5 лет.