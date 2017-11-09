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Пожар произошел в гаражном боксе на территории Рубцовска утром в четверг, 9 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отметили в экстренном ведомстве, данные о возгорании поступили в 10:05. Ликвидировать пожар удалось в 10:22.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 12 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники", — добавляют в ведомстве.

О пострадавших не сообщается.



