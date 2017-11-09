Фото: nord-news.ru
Пожар произошел в гаражном боксе на территории Рубцовска утром в четверг, 9 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как отметили в экстренном ведомстве, данные о возгорании поступили в 10:05. Ликвидировать пожар удалось в 10:22.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 12 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники", — добавляют в ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии