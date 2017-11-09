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Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что решение Федерального конституционного суда Германии о регистрации "третьего пола" в ЗАГСе является "вызовом божественному мироустройству". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на агентство "Москва".

По словам депутата, признание третьего пола также противоречит биологическим законам. "Называть мужчину не мужчиной и не женщиной, а кем-то третьим, или наоборот — это безумие", — приводит его слова агентство.

Парламентарий считает, что данные решения могут привести к печальным последствиям. Милонов сделал вывод, что Германия "встала на вершину безумства и катится с огромной горы, в конце которой будет самоуничтожение немецкого народа".

Отмечается, что ранее Федеральный конституционный суд ФРГ решил включить графу "третий пол" в записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Нормы, действовавшие прежде и предполагавшие существование только двух граф о гендерной принадлежности, как полагает суд, противоречили запрету на дискриминацию.