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Полиция в Красногорском районе Алтайского края задержала жителя села Калташ, которого подозревают в незаконном отстреле лося, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, мужчина убил животное 4 ноября. Тушу лося он разделал и в течение трех дней перенес в мешках к себе домой, где ее и обнаружили полицейские.

Также у злоумышленника были изъяты два незарегистрированных ружья 16 и 20 калибров. Мужчина признался в содеянном.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев. Что касается суммы нанесенного ущерба, то она составила 120 тысяч рублей.