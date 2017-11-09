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Доля семей, которые могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку, в Алтайском крае составила 18,4%. Такие данные приводит агентство "РИА-рейтинг", которое провело исследование ипотечного вопроса в российских регионах.

По показателю доступности ипотеки Алтайский край в этом году оказался на 68-м месте. При этом необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом доступность ипотеки в регионе значительно возросла.

Так, два года назад доля семей на Алтае, которые могли себе позволить жилищный кредит, составляла 8,6%.

Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский (53,8%) автономные округа, а также Магаданская (52,6%) и Мурманская (43,7%) области.

Аутсайдерами являются Дагестан (7%), Ингушетия (8,4%) и Крым (9%).

В среднем по стране ипотека доступна для 25,8% семей.



