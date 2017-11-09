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Синоптики и спасатели предупреждают жителей Алтайского края о резком ухудшении погоды — в регионе ожидается похолодание, установление постоянного снежного покрова и метели.

"В Алтайском крае сутки 10 ноября и ночью 11 ноября ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, местами метель, установление постоянного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица. Похолодание", — говорится в прогнозе-консультации ЦГМС о неблагоприятных погодных условиях.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, обращают внимание на то, что жителям региона необходимо соблюдать меры личной предосторожности и не игнорировать сообщения о неблагоприятных погодных явлениях.

Особенно внимательными необходимо быть водителям.