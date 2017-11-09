Фото: sepimages.ru

Порядка 50 птиц погибло за 1,5 месяца от ударов об окна здания краевого бюро судмедэкспертизы в Чите. Пернатые погибли из-за новых пластиковых окон, в которых хорошо отражаются сосны, растущие неподалеку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Даурского заповедника, орнитолога Олега Горошко.

Он отметил, что специалисты прибыли на место после звонков из Читы. "Нам рассказали, что за полтора месяца от ударов в стекла погибло около 50 пернатых. В некоторые дни гибнет по несколько птиц", — рассказал Горошко, отметив, что погибают от ударов в основном свиристели, порой снегири, воробьи, а также дятел.

Ученый считает, что массовая гибель птиц связана с новыми пластиковыми окнами, которые установили взамен стеклянных с деревянными рамами. В новых окнах хорошо отражаются кроны растущих неподалеку деревьев. "Птицы не видят стекла, им кажется, что в стене проем, а за ним — деревья. Птицы летят к этим деревьям и гибнут", — поделился мнением Горошко, добавив, что раньше окрашенные в синий цвет рамы с перемычками были заметнее для пернатых.

Орнитолог посоветовал наклеить с наружной стороны стекол что-нибудь яркое, например, бумажные цветы или снежинки красного и желтого цветов.

Здание краевого бюро судмедэкспертизы находится в одном районе со зданиями краевой клинической больницы, госпиталя ветеранов, диагностического и перинатального центров, краевой детской клинической больницы, медицинского центра "Академия здоровья" и других медучреждений.