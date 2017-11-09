Фото: imicor.ru
Барнаульцы весьма пессимистично смотрят на вопрос поиска работы — 74% горожан полагают, что трудоустроиться сложно.
Ожидания сотрудников компаний и соискателей на рабочие места в четвертом квартале 2017 года выяснила служба исследований HeadHunter. Выяснилось, что сегодня лучше всего себя чувствуют работники, занятые в индустрии красоты и спорта, а также консультанты и специалисты по продажам.
А вот об уязвимости на рынке труда заявляют представители банковской сферы, а также высший менеджмент и специалисты, занятые в сфере безопасности.
25% опрошенных опасаются увольнений с текущего места работы. 34% респондентов уверены, что их точно не уволят.
Что же касается поиска новой работы, то 74% участников опроса заявляют о сложности трудоустройства.
Лишь 2% верят в легкость обретения новой работы. При этом любопытно, что самыми пессимистичными оказались топ-менеджеры и журналисты.
Комментарии
Так путин обещал 25 миллионов рабочих мест. Да забыл давно что обещал. Скоро путин снова будет обещать россиянам. Врать путин умеет хорошо.
Да не сложно. Практически НЕВОЗМОЖНО.