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Строительство новой школы стоимостью около 500 миллионов рублей, начали в одном из самых густонаселенных районов Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Учебное учреждение начали возводить на улице Сиреневой в квартале 2008. "Стоимость строительства школы на 550 учащихся составит около полумиллиарда рублей", — уточняют в мэрии.

Застройщиком является компания "Селф", которая уже начала работы на данном участке.

Ввести новую современную школу в эксплуатацию планируется в конце следующего года.