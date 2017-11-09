Фото: barnaul.org
Строительство новой школы стоимостью около 500 миллионов рублей, начали в одном из самых густонаселенных районов Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.
Учебное учреждение начали возводить на улице Сиреневой в квартале 2008. "Стоимость строительства школы на 550 учащихся составит около полумиллиарда рублей", — уточняют в мэрии.
Застройщиком является компания "Селф", которая уже начала работы на данном участке.
Ввести новую современную школу в эксплуатацию планируется в конце следующего года.
Комментарии
Это выделено 500 а на саму школу только третья часть, в лучшем случае, уйдет! Все остальное по обыкновению попилят между собой ....
по 1 миллиону на ученика выходит. неслабо. еще дороже, чем общежитие ВУЗа, где 1млн за комнату
Да как же вы, нытики, за...ли просто!!! Вы хоть когда-нибудь довольны бываете? а если бы нихрена не строили, рыдали бы тут как всё хреново, они ТЦ строят только?!