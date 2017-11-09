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Барнаульский преподаватель английского языка стала лучшим голосом Евразии

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула участвовала в конкурсе "Королева Евразии"

Фото: katun24.ru

Барнаульский преподаватель английского языка Яна Филиппова стала лучшим женским голосом Евразии, пишет "Катунь 24".

Девушка принимала участие в международном конкурсе красоты "Королева Евразии", который проходил в Турции. Филиппова представляла наш регион, Россию. Уточняется, что конкурс состоял из двух туров: конкурс красоты и конкурс вокалистов.

Жительница Барнаула стала победительницей в вокальном конкурсе. В конкурсе красоты она завоевала титул "Королева туризма", а также стала третьей вице-мисс.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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