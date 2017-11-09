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Полиция выявила факты мошенничества в нескольких бюджетных организациях Бийска, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Так, проверки были проведены в трех детсадах и одном учреждении культуры наукограда. "В ходе проведённой оперативниками работы было установлено, что руководители проверяемых учреждений фиктивно трудоустроили в бюджетное учреждение своих родственников, которые фактически трудовые обязанности не выполняли", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
По факту же деньги, начисленные "мертвым душам", получали руководители бюджетных организаций. Например, одна заведующая детским садом фиктивно трудоустроила своего сына, который вообще пребывал в местах лишения свободы.
В итоге по трем выявленным фактам уже возбуждены уголовные дела о мошенничестве, все подозреваемые уволены.
Комментарии
На более крупную рыбу - кишка тонка у ОБЭПовцев наукоградовских, а эту шелупонь, красота и "палки" есть и "работа" с коррупцией ведётся - ВСЕ В КУРАЖАХ....
Прав Мишка!!! Замазали глаза народу что мол не зря кормятся хлебом налогоплательщиков и сели на попу ровно, можно выдыхать и переть дальше совместно с чинами по выше
в барнауле в каждом садике такое.и ничего.
А добавьте к этом - работу этих "мертвых душ" кто то делает!! Просто в довесок к своим обязанностям, потому что им говорят "оптимизация", не нравиться "уходи". Так мелкими капельками и копится в людях злоба.