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Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в совершении "пьяного" ДТП, в результате которого погибла его жена.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине инкриминируют нарушение лицом правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла летом текущего года, после того, как обвиняемый, выпив алкоголь, отправился забирать супругу с работы. Уже возвращаясь обратно, как полагает следствие, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Его автомобиль врезался в дерево. В результате полученных травм супруга обвиняемого скончалась на месте аварии.

Теперь рубцовчанину грозит от двух до семи лет лишения свободы.