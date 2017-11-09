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Глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире канала "Россия 24" заявил, что руководителей экс-замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко уволили, передает РИА "Новости".

"У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчинённых… Его руководители пострадали, они были уволены", — цитирует агентство слова Колокольцева.

Подчеркивается, что имен уволенных сотрудников глава МВД не назвал.

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Напомним, Захарченко задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Позже ему вменили еще ряд эпизодов взяточничества. Кроме этого, сообщалось, что в квартире матери полковника был найден новый склад денег.