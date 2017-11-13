Дом-красавец, дом-жемчужина, дом с благородной душой и элитным внешним видом. Это всё о нем, о доме в центре Барнаула на улице Партизанской, 76.

Вы не найдете здесь лишних деталей, показной роскоши и имитации богатства. Современное элитное жилье тонко и грамотно сочетает качественные строительные материалы, проверенные технологии, сдержанный и благородный дизайн, комфортное и благоустроенное пространство.

Общие помещения выдержаны в одном стиле. Отделкой вестибюля, лифтовых холлов и лестничных площадок занимаются дизайнеры. Все квартиры в доме — от одно- до пятикомнатных — просторные, светлые, с возможностью дизайнерской отделки. Минимальная площадь — 50 квадратных метров, максимальная — 118 "квадратов". Любая квартира имеет просторную кухню, лоджию, гардеробную, ванную, холл.

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