9 ноября прошло заседание Общественной палаты Барнаула. Одной из ключевых тем для обсуждения стала реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнаульской агломерации. Были подведены итоги за 2017 год и намечены планы на 2018-2019 годы.

Основным докладчиком стал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин. Он рассказал, что в 2017 году в проект вошли 37 городских агломераций в 34 регионах. Главная задача – приведение в нормативное состояние дорожной сети. На эти средства в 2017 году для Барнаула выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета. Край и город суммарно добавили еще около 660 млн рублей. В настоящее время все работы полностью завершены. Всего в краевом центре отремонтировано 60 км дорог.

Основной целью "Безопасных и качественных дорог" также является устранение мест концентрации ДТП. За год этот показатель в Барнауле сократился с 60 до 42, а в 2018 году должен упасть до 30. Кстати, если год назад в удовлетворительном состоянии находились только 44% дорог в Барнаульской агломерации, то сейчас уже 54%. А по итогам 2018 года этот индикатор должен быть равен 63,7%.

В будущем году планируется отремонтировать 180 км улично-дорожной сети, в том числе 59 улиц Барнаула, 15 улиц в Новоалтайске и 10 дорог регионального значения. На эти цели уйдет 1,7 млрд рублей. Так, например, в краевом центре отремонтируют проспекты Социалистический, Ленина (участок от Северо-Западной до Космонавтов), Комсомольский, улицы Юрина, Антона Петрова. Также в Барнауле смонтируют дополнительно 17 комплексов видеофиксации.

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В планах на 2019 год — реконструкция участка Попова-Власихинская, создание надземного пешеходного перехода у ТРЦ "Европа". К слову, именно в 2019 году планируется выйти на капиталоемкие проекты – стройки и реконструкцию дорожной инфраструктуры.

Вместе с тем Дмитрий Коровин отметил и ряд сложностей, с которыми столкнулись подрядчики при выполнении работ. К числу таковых были отнесены полностью разрушенные шахты колодцев, чья стоимость восстановления превосходила сметные расчеты, брошенные теплотрассы, которые приводили к проседанию свежего асфальта, и т. д.

Отметим, что программа по проекту "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год уже выложена в сети. До 30 ноября любой барнаулец может высказать свои пожелания к документу. Окончательный вариант будет сверстан во второй половине декабря.