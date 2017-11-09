Фото: instagram.com

Барнаулец разместил в Instagram видео, на котором от его машины по дороге убегают три медведя. Звери, еще не ушедшие в зимнюю спячку, долго бежали по трассе, не сворачивая. Подобный случай недавно был зафиксирован в Новосибирской области, пишет "АП".

В ролике за авторством Андрея Донцова три медведя бегут по заснеженной дороге. Автомобилист сигналит зверям, но это на них не действует — медведи продолжают бежать прямо. В комментариях один из пользователей отметил, что инцидент произошел на дороге из Акташа в Улаган в Республике Алтай.

Издание отмечает, что другую компанию бегущих медведей увидели в Колыванском районе Новосибирской области.

По словам очевидца Виктора Лоскутова, фотография была сделана утром. Сам мужчина находился за рулем, а фотографировала зверей его супруга.

В сети пользователи возмутились, что медведи "совсем распоясались": начали бегать днем и посреди дороги.