Фото: robertdebry.com

Барнаульская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя города Прокопьевска Кемеровской области, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Уточняется, что обвиняемый, будучи в городе Прокопьевске, на сайте "Авито" нашел объявление барнаульца о продаже алюминиевой ванны. Обвиняемый позвонил продавцу и заверил его, что собирается купить ванну, для чего предложил рассчитаться безналичным способом, то есть перевести деньги на счет банковской карты жителя столицы Алтайского края.

Для этого он попросил продавца дойти до ближайшего банкомата Сбербанка и подключить к карте сервис "мобильный банк". В итоге потерпевший, следуя инструкциям "покупателя", привязал карту к номеру телефона злоумышленника, благодаря чему последний смог перевести 5 тысяч рублей на свой счет с карты барнаульца.

Отмечается, что дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд алтайской столицы.