Фото: motor.kz

Полиция в Барнауле разыскивает водителя неустановленного автомобиля, который облил водой женщину-пешехода.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место 7 ноября в 17:05 на Змеиногорском тракте в районе дома № 108 "А". "Произошло дорожно-транспортное происшествие – облив из лужи пешехода (женщины 1964 года рождения) неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют обстоятельства случившегося в Госавтоинспекции.

В связи с произошедшим правоохранители разыскивают автомобиль с кабиной красного цвета. Кузов машины, предположительно, оборудован тентом.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного инцидента, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.