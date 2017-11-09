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Дорожники Алтайского края подготовились к работе зимой 2017-2018 годов, передает пресс-служба Минстройтранса региона.

Отмечается, что для безопасности движения по автодорогам регионального и межмуниципального значения подготовлено около тысячи единиц дорожной снегоуборочной техники, такой как КДМ, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, автомобили со скоростными отвалами, бульдозеры и колесные трактора, погрузчики и экскаваторы, а также пескоразбрасыватели. Для ликвидации скользкости на дорогах заготовлено свыше 43 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Диспетчерская служба КГКУ "Алтайавтодор" каждый день следит за работой дорожной техники по спутниковой системе ГЛОНАСС, контролирует уровень содержания дорог по 48 видеокамерам, которые установлены на дорогах края, отслеживает прогнозы погоды на ближайшие дни по 36 метеостанциям, установленным в разных точках региона.

Подчеркивается, что для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах созданы мобильные механизированные отряды.

Кроме этого, согласован и действует краевой регламент взаимодействия при временном ограничении или прекращении движения на автодорогах края при возникновении неблагоприятных климатических условий, которые вызваны природными явлениями, техногенными факторами, между Минстройтрансом региона, ГУ МВД России по Алтайскому краю, Главным управлением МЧС, ФКУ Упрдор "Алтай" и КГКУ "Алтайавтодор".

Для безопасного движения пассажирского транспорта организовано прямое взаимодействие с алтайской навигацией, а также сотрудничество с автовокзалами граничащих регионов Кемеровской, Новосибирской областями, Республикой Алтай и сопредельных государств Республикой Казахстан.

В заключение сообщается, что данные метеостанций находятся на сайте КГКУ "Алтайавтодор" в разделе "Полезная информация". Они обновляются каждые четыре минуты.