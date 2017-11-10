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Пятница, 10 ноября, в Алтайском крае пройдет в условиях неблагоприятной погоды — в регионе объявлено оперативное предупреждение.

"На большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, в западных районах метель, на дорогах местами сильная гололедица, установление постоянного снежного покрова", — сообщает алтайский Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят -1...+4 градуса. К концу дня обещают похолодание.

Ветер будет западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Также в краевой столице обещают гололед. Температура составит около 0 градусов с похолоданием в течение дня, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.