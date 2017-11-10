Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 280 квадратных метров продают на улице Матросова в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на участке площадью девять соток. На первом этаже коттеджа расположены кухня, зал, две комнаты и санузел. На втором уровне — зал, санузел и две комнаты.

На прилегающем участке выложена брусчатка. Также на территории построен двухэтажный гараж площадью 300 квадратных метров, рассчитанный на три автомобиля.

Продавец подчеркивает, что данное строение хорошо подойдет под автосервис или автомойку.