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Министерство сельского хозяйства РФ может провести зерновые интервенции в начале следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя главы ведомства Джамбулата Хатуова, которое было сделано на конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

"Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс", — цитирует его слова агентство.

Ранее Хатуов заявлял, что зерновые интервенции могут пройти в ряде регионов РФ в декабре текущего года.

В то же время российский вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что министерство сельского хозяйства рассматривает два сценария стабилизации падающих цен на зерно: проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта.

Агентство напоминает, что государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в стране с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. Если урожай высокий, то закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен, что позволяет аграриям избежать убытка. Целью товарных же является снижение цен в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.