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Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю города Славгорода. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном 14 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в начале июля 2003 года в городе Яровое. На территории городского полигона ТБО подсудимый решил выяснить отношения с 35-летним приемщиком металла, которого он подозревал в обмане. Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу, а затем положил его в кострище. Несмотря на то, что последний смог выбраться из огня, он скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Долгие годы правоохранители не могли установить личность преступника. Однако спустя 14 лет им удалось раскрыть убийство.

Суд оценил доводы следователя и признал мужчину виновным в преступлении. Ему назначили шесть лет лишения свободы.