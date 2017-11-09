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Жителя Славгорода признали виновным в убийстве 14-летней давности

, ИА "Амител"
Мужчина совершил преступление во время конфликта с приемщиком металла

Фото: podachaiska.ru

Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю города Славгорода. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном 14 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в начале июля 2003 года в городе Яровое. На территории городского полигона ТБО подсудимый решил выяснить отношения с 35-летним приемщиком металла, которого он подозревал в обмане. Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу, а затем положил его в кострище. Несмотря на то, что последний смог выбраться из огня, он скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Долгие годы правоохранители не могли установить личность преступника. Однако спустя 14 лет им удалось раскрыть убийство.

Суд оценил доводы следователя и признал мужчину виновным в преступлении. Ему назначили шесть лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.11.2017 19:09
- гость -

и как нашли?
и тем более как доказали?
если только тот сам рассказывал везде что сжог приемщика в свои 19 лет

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